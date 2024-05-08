Спасатели потушили возникший из-за ночного обстрела пожар в Луганске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела ВСУ Луганской Народной Республике, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Они не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники.

ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска вечером 7 мая. Глава ЛНР Пасечник тогда сообщал, что после обстрела на ней возник пожар.

Предварительно, пять человек пострадали. Они госпитализированы. При этом оказание первой медицинской помощи пострадавшим затруднялось из-за сильного пожара.

Удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS. В результате были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

