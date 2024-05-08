Пять человек пострадали при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске

Фото: телеграм-канал "НОВОСТИ ЛНР"

Пять человек, предварительно, пострадали при атаке ВСУ на нефтебазу в Луганске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара", – написал глава республики.

По его словам, удар по нефтебазе предположительно был нанесен ракетами ATACMS. В результате удара были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. На объекте горит газопровод высокого давления, в его тушении задействованы все луганские подразделения МЧС.

Пасечник подчеркнул, что все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела на данный момент приняты.

ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска вечером 7 мая. Пасечник тогда сообщал, что после обстрела на ней возник пожар.