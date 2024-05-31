31 мая, 06:38Происшествия
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани потушен
Фото: телеграм-канал "Федор Бабенков | Темрюкский район"
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани после атаки беспилотников ВСУ был полностью ликвидирован. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале.
"Ночью от воздушного удара БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы. Вследствие чего произошло возгорание трех железнодорожных цистерн с мазутом", – сообщил он.
Бабенков уточнил, что в результате атаки беспилотников пострадали два сотрудника нефтебазы, у которых были зафиксированы нетяжелые травмы. Их здоровью ничего не угрожает.
Об атаке беспилотников ВСУ на нефтебазу Кубани стало известно в ночь на 31 мая. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки были повреждены и загорелись 3 цистерны с нефтепродуктами. Пожару была присвоена высокая категория сложности.