Силы ПВО РФ сбили ракету ВСУ над Медведенским районом Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ (ВС РФ) сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Медведенским районом Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Ракетную опасность объявили в 14:19, затем глава региона заявил о работе сил ПВО над регионом. Уже в 14:47 сообщалось об отбое ракетной опасности, а чуть позже – об уничтожении ракеты ВСУ.

"Спасибо нашим защитникам – бойцам ПВО", – написал Смирнов.

Утром 19 июня в Курской области уже объявляли опасность атаки БПЛА. Тогда украинский октокоптер атаковал домовладение в Теткине Глушковского района, но никто из жителей не пострадал.

