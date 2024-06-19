19 июня, 17:14Политика
Силы ПВО РФ сбили ракету ВСУ над Медведенским районом Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ (ВС РФ) сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Медведенским районом Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Ракетную опасность объявили в 14:19, затем глава региона заявил о работе сил ПВО над регионом. Уже в 14:47 сообщалось об отбое ракетной опасности, а чуть позже – об уничтожении ракеты ВСУ.
"Спасибо нашим защитникам – бойцам ПВО", – написал Смирнов.
Утром 19 июня в Курской области уже объявляли опасность атаки БПЛА. Тогда украинский октокоптер атаковал домовладение в Теткине Глушковского района, но никто из жителей не пострадал.
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