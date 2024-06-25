ПВО уничтожила в Воронежской области 2 украинских БПЛА самолетного типа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника ВСУ самолетного типа были уничтожены силами ПВО в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Гусев уточнил, что части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок, вызвав возгорание, которое на данный момент было ликвидировано.

Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на месте происшествия.

До этого украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате вражеских действий пострадали два человека. Также после атаки ВСУ зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.