ПВО сбила 30 беспилотников ВСУ над Белгородской и Воронежской областями за ночь

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО РФ за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", – указано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке ВСУ в ночь на 25 июня на Белгород и Белгородский район были ранены два человека.

Впоследствии он уточнил, что в городе Строитель из-за атаки ВСУ также пострадали два человека. В одной из квартир многоквартирного дома в Строителе был полностью разрушен балкон.

В ночь на 25 июня в Белгороде и Белгородской области объявлялась ракетная опасность.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в ночь на 25 июня части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок региона. Из-за падения обломков возник очаг возгорания, который был оперативно ликвидирован.