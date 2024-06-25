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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, находящиеся в Белгороде, сообщают, что в городе прозучали несколько взрывов.
Ранее стало известно, что мирный житель погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области со стороны ВСУ. Три человека также были ранены.
До этого жительница Энергодара пострадала в результате атаки дронов ВСУ, два из которых взорвались в жилой застройке.
Пять человек погибли в результате атаки на Севастополь