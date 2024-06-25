Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, находящиеся в Белгороде, сообщают, что в городе прозучали несколько взрывов.

Ранее стало известно, что мирный житель погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области со стороны ВСУ. Три человека также были ранены.

До этого жительница Энергодара пострадала в результате атаки дронов ВСУ, два из которых взорвались в жилой застройке.