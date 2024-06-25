До двух человек возросло число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, ранен один человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти", – написал он.

Губернатор уточнил, что бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, а от госпитализации мужчина отказался.

Кроме того, Гладков сообщил, что под обстрел со стороны ВСУ попал город Шебекино. По его словам, в результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий. Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован, однако здание полностью сгорело. Также различные повреждения были зафиксированы в двух многоквартирных домах и шести частных домовладениях.

До этого при атаке ВСУ пострадала женщина. По словам губернатора, она получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки, ее госпитализировали.