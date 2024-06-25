Гладков сообщил, что при массированной атаке ВСУ на Белгород пострадал человек

Фото: телеграм-канал Baza

Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА со стороны ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", – написал он.

Гладков уточнил, что согласно предварительным данным, в Белгороде выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов, повреждены кровля и фасад частного дома, фасады двух коммерческих объектов, а также повреждены четыре автомобиля и линия газоснабжения.

По информации губернатора, в Белгородском районе из-за атаки ВСУ в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома были выбиты окна.

Глава региона уточнил, что информация о последствиях атаки уточняется.

В Белгороде и Белгородской области ранее объявлялась ракетная опасность.

До этого украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате вражеских действий пострадали два человека. Также после атаки ВСУ зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.