Средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами ЦФО за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России в ночь на 30 июня уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа, из них 15 – над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, 9 БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей", – указано в сообщении.

В ночь на 29 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Белгородской, Брянской, Тверской областями и Республикой Крым.

Днем ранее девять украинских беспилотников сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области. В результате атак никто не пострадал, все оперативные службы работают на месте событий.