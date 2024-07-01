Девять беспилотников уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Девять беспилотников ВСУ были уничтожены силами ПВО России над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два над Карачевским районом", – написал он.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. По его словам, оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске возник пожар.

До этого два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья в селе Головчине Белгородской области. Штаб был открыт для помощи жителям, чьи дома пострадали в результате обстрелов ВСУ.