Лавров: об ответе РФ на участие США в наведении ракет ВСУ скоро станет известно

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Украинские ракеты не долетели бы до российских регионов без прямого участия Вашингтона в наведении цели и подготовке данных со спутников для Киева. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью, которое размещено в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Он напомнил, что о принципе работы поставляемых США Украине ракет ATACMS и прочих дальнобойных снарядов подробно рассказывал Владимир Путин.

"Они продолжают говорить, – американцы, натовцы, – что мы ни в коем случае не воюем с Россией. Это плохая мина при плохой игре, вот так я скажу, и они это прекрасно понимают", – добавил глава МИД РФ.

Однако, как заявил Лавров, Москва обязательно отреагирует на обстрелы российских регионов американским оружием. Он уточнил, что в обозримом будущем об ответе России станет известно.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще 153 пострадали.

Все пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

