Фото: 123RF/zabelin

Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. В рамках СВО украинская сторона более 400 раз применила токсичные химикаты нелетального действия, сообщил в ходе брифинга глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам начальника войск биологической защиты, большинство подобных случаев получили официальное подтверждение от аккредитованной лаборатории Минобороны России. За время проведения СВО российская сторона неоднократно фиксировала факты применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кустарных боеприпасов, которые сбрасывались с беспилотников, снаряженных химическим веществом.

"Использование киевским режимом токсичных химикатов, в том числе синильной кислоты, подтверждается многочисленными показаниями свидетелей – мирными жителями и российскими военнослужащими", – цитирует Кириллова ТАСС.

По данным военного, в мае 2024 года украинские формирования атаковали беспилотниками село Семеновка, расположенное в 10 километрах от Авдеевки в ДНР. С дронов были сброшены некие боеприпасы. После этого, как сообщали очевидцы, у пострадавших были зафиксированы характерные для поражения синильной кислотой симптомы. В их числе сельские жители жаловались на затруднение дыхания, рвоту и привкус горького миндаля во рту.

Другой случай применения ВСУ синильной кислоты был зафиксирован в начале июня текущего года. После того как украинские военные атаковали позиции Вооруженных сил России в Грайворонском районе Белгородской области с применением беспилотников, были обнаружены осколки сброшенного дронами боеприпаса. После проведения лабораторных исследований, специалисты подтвердили факт применения этого химиката, уточнил Кириллов.

Кроме того, ВСУ используют аналоги боевого вещества "Табун", которое немецкие военные применяли во время Великой отечественной войны. По словам Кириллова, украинские военные использовали его не только во время военных действий, но и для проведения терактов на освобожденных территориях в отношении российских политических деятелей.

Кириллов также сообщил, что США, Германия, Украина и технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерены выдвинуть в адрес России очередные обвинения в применении химического оружия на Украине. По словам начальника войск биологической защиты, одна из так называемых независимых стран инициирует расследование и сфабрикует доказательства таких инцидентов.