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Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили против военнослужащих РФ отравляющее вещество BZ в августе 2022 и синильную кислоту в феврале 2023 года. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Кириллов сообщил, что Киев используют и другие списочные химикаты. Также по его данным, российские правоохранители выявили исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские неонацисты применили химоружие в мае 2014 года. Тогда они применили хлорпикрин впервые, напомнил Кириллов.

Генерал отметил, что есть основания полагать, что эта акция была спланирована, строилась на доскональном учете особенностей действия используемых отравляющих веществ и была направлена на поражение максимального числа людей. По его словам, из-за этого теракта российские правоохранители и провели расследование.

Кириллов добавил, что о применении этого отравляющего вещества говорило наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, характерный желто-зеленый дым после начала возгорания Дома профсоюзов, а также попытки замаскировать применение токсичных химикатов последствиями пожара.

Ранее Кириллов сообщил, что украинские военные запасаются антидотами, планируя масштабное применение токсичных веществ.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун".

Кроме того, на сегодняшний день не прекращаются попытки украинских солдат уничтожить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик.