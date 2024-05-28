28 мая, 15:33Политика
МО РФ предупредило о готовящейся атаке ВСУ с применением токсичных веществ
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Украинские военные запасаются антидотами, планируя масштабное применение токсичных веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
"О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны", – цитирует его в телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам Кириллова, особую обеспокоенность вызывает заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" ("Джи-Эй").
Кроме того, на сегодняшний день не прекращаются попытки украинских солдат уничтожить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, добавил Кириллов. Так, ракетные удары прилетали по промышленным предприятиям "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, а также заводу "КоксоХим" в Авдеевке.
Ранее разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк заявил, что украинская армия применила снаряды с синильной кислотой в ДНР, на что указывали симптомы, которые были обнаружены у жителей Семеновки. Это вещество является крайне токсичным и приводит к тяжелому отравлению, при этом летальный исход наступает, если яд попадает в организм в количестве 0,05 грамма.
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