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Украинские военные запасаются антидотами, планируя масштабное применение токсичных веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны", – цитирует его в телеграм-канале Минобороны РФ.

По словам Кириллова, особую обеспокоенность вызывает заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" ("Джи-Эй").

Кроме того, на сегодняшний день не прекращаются попытки украинских солдат уничтожить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, добавил Кириллов. Так, ракетные удары прилетали по промышленным предприятиям "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, а также заводу "КоксоХим" в Авдеевке.

Ранее разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк заявил, что украинская армия применила снаряды с синильной кислотой в ДНР, на что указывали симптомы, которые были обнаружены у жителей Семеновки. Это вещество является крайне токсичным и приводит к тяжелому отравлению, при этом летальный исход наступает, если яд попадает в организм в количестве 0,05 грамма.