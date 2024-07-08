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США, ФРГ, Украина и технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собираются выдвинуть очередные обвинения против РФ в применении химического оружия на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Одно из так называемых независимых государств инициирует расследование и сфабрикует доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты во время специальной военной операции, уточнил Кириллов на брифинге Минобороны о нарушении Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

По данным генерала-лейтенанта, Америка выделили для этих целей около 400 тысяч долларов. Одновременно ОЗХО получила от своих западных кураторов указания не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной положений Конвенции.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляциями обвинения Вашингтона в адрес России в якобы применении химоружия против украинской армии.

Ранее на обвинения со стороны Соединенных Штатов отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал их голословными и подчеркнул, что Россия продолжает следовать своим обязательствам в рамках международного права в этой сфере.