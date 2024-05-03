Захарова назвала спекуляциями обвинения США в использовании химоружия на Украине

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Обвинения Вашингтона в адрес РФ в якобы применении химоружия против украинской армии являются спекуляциями. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Спекуляции на тему нарушения Россией своих обязательств по Конвенции о запрещении химоружия противоречат реальному положению дел. <...> Хотя Запад манипулирует этой темой и этой структурой уже давно", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее на обвинения со стороны США отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал их голословными и подчеркнул, что Россия продолжает следовать своим обязательствам в рамках международного права в этой сфере.

Посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отметил, что подобные заявления американских властей ничем не подкреплены. По его мнению, Вашингтон записывает самые разномастные меры в категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию РФ.