Посол РФ: обвинения США в использовании химоружия на Украине не имеют оснований

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы применении химического оружия на Украине не имеют оснований. Его слова передает "Газета.ру".

Дипломат подчеркнул, что американские власти записывают самые разномастные меры в категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию России.

Среди них – "абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", указал он.

Накануне США ввели антироссийские санкции против физлиц и организаций. Согласно информации Минфина, в санкционный список попали 29 физических лиц, более 250 юридических и 16 морских судов.

В американском министерстве финансов утверждают, что новый пакет антироссийских санкций нацелен на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ и ее "программы создания химического и биологического оружия", а также якобы снабжающих ее физических и юридических лиц из третьих стран.

Кроме того, под санкции подпали компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Словакии и Турции. Согласно опубликованному документу, компании, подпавшие под ограничения, работают или работали с секторами экономики РФ, поддерживающими деятельность военно-промышленного комплекса России.