Песков назвал голословными обвинения в применении Россией химоружия против ВСУ

Фото: kremlin.ru

Обвинения в использовании российской стороной химического оружия против Вооруженных сил Украины являются голословными и не доказаны ничем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента указал на то, что Россия продолжает следовать своим обязательствам в рамках международного права в этой сфере.

Ранее США ввели антироссийские санкции против физлиц и организаций. По данным Минфина, в список были включены 29 физических лиц, более 250 юридических и 16 морских судов.

В Минфине США заявили, что новый пакет санкций нацелен на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ и ее "программы создания химического и биологического оружия", а также якобы снабжающих ее физических и юридических лиц из третьих стран.

