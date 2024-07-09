Байден заявил, что США с союзниками примут меры для укрепления системы ПВО Украины

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Вашингтон с союзниками намерены предпринять новые шаги для укрепления потенциала Украины в сфере противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена сообщает ТАСС.

"Вместе с союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить города и гражданских от ударов России", – указано в распространенном заявлении американского президента.

Байден также сообщил, что на этой неделе, "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, он даст понять, что поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой.

Вооруженные силы РФ 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. В ведомстве опровергли заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе российских формирований по гражданским объектам Украины.

В Минобороны отметили, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева служат подтверждением факта разрушений, к которым привело падение украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

