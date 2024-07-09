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В США умалчивают о попадании ракеты противовоздушной обороны Украины в киевскую больницу, чтобы в дальнейшем воспользоваться этой ситуацией для новых поставок оружия. Такое мнение высказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, сообщает "Вечерняя Москва".

"Мы не впервые наблюдаем за тем, как украинские власти внаглую списывают собственные варварские преступления на Россию", – подчеркивается в распространенном посольством заявлении дипломата.

Антонов обратил внимание, что ажиотаж, который США создают вокруг пострадавшей в результате удара больницы "Охматдет" в Киеве, является образцом "оголтелой антироссийской пропаганды". Посол подчеркнул, что американские обозреватели, которые не разобрались в подробностях инцидента, "цинично используют произошедшую трагедию против России".

Информация о якобы попадании под ракетный удар детской больницы в Киеве начала распространяться в СМИ 8 июля. Представители администрации столицы Украины сообщили, что в результате обстрела пострадало токсикологическое отделение медицинского учреждения.

В Минобороны РФ опровергли заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе военнослужащих России по украинским гражданским объектам. По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ.

