RT: взрыв прогремел в Одессе

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В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает RT со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

По его словам, сейчас в области звучит воздушная тревога.

Накануне, 8 июля, взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, о чем сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. До этого украинские СМИ писали о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. После этого в некоторых районах города наблюдалось задымление.

В этот же день звуки взрывов были слышны в Николаеве и под Харьковом на Украине. Подробности случившегося не приводились.

