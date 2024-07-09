RT: взрыв прогремел в Одессе

09 июля, 18:59Политика
Фото: 123RF/bryanwilkinson
В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает RT со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.
По его словам, сейчас в области звучит воздушная тревога.
Накануне, 8 июля, взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, о чем сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. До этого украинские СМИ писали о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. После этого в некоторых районах города наблюдалось задымление.
В этот же день звуки взрывов были слышны в Николаеве и под Харьковом на Украине. Подробности случившегося не приводились.
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