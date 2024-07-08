08 июля, 11:25Политика
Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе Киева
Фото: телеграм-канал "Київ ІНФО"
Взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
До этого украинские СМИ писали о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. После этого в некоторых районах города наблюдалось задымление.
Ночью звуки взрывов были слышны в Николаеве и под Харьковом на Украине. Подробности случившегося не приводятся.
Ранее российская армия нанесла удар по железнодорожной станции, расположенной в городе Лозовая Харьковской области, где готовили военную технику и неопознанные ракеты Украины.
Кроме того, электроподстанция в городе Никополь в Днепропетровской области Украины была повреждена после взрывов. В связи с этим объекты водоканала и простые жители временно оставались без света.
Песков заявил, что электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре