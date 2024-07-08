Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе Киева

Фото: телеграм-канал "Київ ІНФО"

Взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

До этого украинские СМИ писали о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. После этого в некоторых районах города наблюдалось задымление.

Ночью звуки взрывов были слышны в Николаеве и под Харьковом на Украине. Подробности случившегося не приводятся.

Ранее российская армия нанесла удар по железнодорожной станции, расположенной в городе Лозовая Харьковской области, где готовили военную технику и неопознанные ракеты Украины.

Кроме того, электроподстанция в городе Никополь в Днепропетровской области Украины была повреждена после взрывов. В связи с этим объекты водоканала и простые жители временно оставались без света.

