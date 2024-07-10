Портовая инфраструктура Одессы получила повреждения после взрывов

Фото: РИА Новости/Стрингер

Портовая инфраструктура Одесской области, расположенная на юге Украины, получила повреждения в результате взрывов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост главы военной администрации региона Олега Кипера в телеграм-канале.

Он уточнил, что повреждения были нанесены складским помещениям и грузовому автотранспорту. По словам главы военной администрации, в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура, находящаяся в Одесском районе.

О взрывах в Одессе ранним утром 10 июля сообщили украинские СМИ. Уточнялось, что их серия прозвучала на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию, но не стал раскрывать подробности случившегося.

Кроме того, по данным компании "Укрэнерго", в ночь на 10 июля российский дрон ударил по энергообъекту в Ровенской области. В результате некоторые районы региона остались без света. Представители компании предупредили, что меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать там на протяжении всего дня.

