Ровенская область Украины осталась без электричества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российский дрон ударил по энергообъекту в Ровенской области в ночь на 10 июля, сообщает News.ru со ссылкой на компанию "Укрэнерго".

В результате некоторые районы региона остались без света. Сейчас там ведутся аварийные работы. В компании предупредили, что в течение дня будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. В то же время питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Около 04:00 серия взрывов прозвучала в Одессе на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил это, но не стал сообщать подробностей.

Взрывы также были слышны в Хмельницкой области Украины. Воздушная тревога звучала в областях на востоке Украины, а также в Волынской и Ровненской областях на западе страны.

До этого взрывы в Одессе прогремели утром 9 июля. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Николаеве и под Харьковом на Украине.

