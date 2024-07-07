Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух установок Patriot в Одесской области

Фото: Министерство обороны РФ

Две установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационной станции "Жираф" были уничтожены в районе населенного пункта Южное в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав также видео в качестве подтверждения ликвидации техники Вооруженных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен Вооруженными силами РФ с помощью оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ за последние сутки нанесла около 50 ударов по украинским целям в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Огневое поражение было нанесено по 390 выявленным целям ВСУ.

4 июля войска РФ смогли уничтожить украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования, а также поразили два предприятия военно-промышленного комплекса.

