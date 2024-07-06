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Подразделения ВСУ постепенно оставляют свои позиции в городе Красногоровка Покровского района Донецкой Народной Республики. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, украинские войска испытывали серьезные проблемы на этом участке фронта. Меркурис подчеркнул, что падение этого города может привести к развалу всей системы обороны украинской армии в данном районе.

Российские войска ранее полностью освободили район Новый населенного пункта Часова Яра в ДНР. Также группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородки и Веселого Гая.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по району железнодорожной станции в подконтрольном Киеву Красном Лимане в Донецкой Народной Республике.