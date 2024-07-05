Путин назвал вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии условием завершения конфликта

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Полный вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии является одним из условий завершения конфликта. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Есть и другие условия, но это все – предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", – отметил российский лидер.

Орбан прибыл с визитом в Москву для переговоров с российским лидером 5 июля. В общей сложности они длились около трех часов.

В ходе диалога Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров. В ответ Путин напомнил, что Россия остается открытой для обсуждения урегулирования конфликта, однако Киев этого не желает.

За несколько дней до этого венгерский премьер находился в Киеве, где провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главной темой встречи стала возможность достижения мира.

В тот день Орбан предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. В свою очередь, Киев не принял такую идею.

