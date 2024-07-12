ТАСС: в Харькове прогремела серия взрывов

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Несколько серий взрывов прогремело в Харькове на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Местные власти на данный момент никак не комментировали ситуацию. СМИ пишут, что взрывы прозвучали как в самом городе, так и в его окрестностях.

На данный момент в Харьковской области действует воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе ранним утром 10 июля. Уточнялось, что их серия прозвучала на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию, но не стал раскрывать подробности случившегося.

Кроме того, по данным компании "Укрэнерго", в ночь на 10 июля российский дрон ударил по энергообъекту в Ровенской области. В результате некоторые районы региона остались без света. Представители компании предупредили, что меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать там на протяжении всего дня.

