ТАСС: после удара ВС РФ по командному пункту в Киеве ранен первый замглавы СБУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины в Киеве в начале этой недели. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

В связи с этим погибли несколько офицеров, которые были в командном пункте. Кроме того, легкие ранения получил первый замглавы СБУ.

Ранее Вооруженные силы РФ ликвидировали украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования. Кроме того, российская армия поразила два предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Также ВС РФ ударили по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива ВСУ. Авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией был уничтожен еще цех производства и склад хранения ударных дронов.

