Forbes назвал РФ страной с самой массовой артиллерией в мире

Фото: Министерство обороны РФ

Россия является страной с самой массовой артиллерией в мире, обладая самым большим количеством артиллерийских систем, а также налаженными поставками боеприпасов. Об этом сообщается в статье издания Forbes.

По данным журналистов, у российской армии в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Вооруженных сил США.

ВС РФ используют комбинацию самоходных гаубиц советской эпохи и более новых систем, говорится в статье. Кроме того, Россия наладила надежную сеть поставок и производит до 250 тысяч снарядов в месяц.

Российские войска нанесли ранее расчетом ОТРК "Искандер-М" ракетный удар по железнодорожному эшелону Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Для атаки применялись две оперативно-тактические ракеты.

Подразделения ВС РФ также уничтожили полевой склад артиллерийских боеприпасов украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области.