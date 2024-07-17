00:59Политика
Forbes назвал РФ страной с самой массовой артиллерией в мире
Фото: Министерство обороны РФ
Россия является страной с самой массовой артиллерией в мире, обладая самым большим количеством артиллерийских систем, а также налаженными поставками боеприпасов. Об этом сообщается в статье издания Forbes.
По данным журналистов, у российской армии в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Вооруженных сил США.
ВС РФ используют комбинацию самоходных гаубиц советской эпохи и более новых систем, говорится в статье. Кроме того, Россия наладила надежную сеть поставок и производит до 250 тысяч снарядов в месяц.
Российские войска нанесли ранее расчетом ОТРК "Искандер-М" ракетный удар по железнодорожному эшелону Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Для атаки применялись две оперативно-тактические ракеты.
Подразделения ВС РФ также уничтожили полевой склад артиллерийских боеприпасов украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области.
Расчеты ТОС "Солнцепек" уничтожили несколько пунктов ВСУ в Запорожской области