Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России (ВС РФ) за прошедшие сутки уничтожили полевой склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области.

Общие потери украинских войск за сутки на этом направлении составили до 85 военных, 4 авто и два 152-миллиметровых орудия Д-20.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Яснобродовка в ДНР, а также улучшила свое тактическое положение. До этого ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Чигари, а также освободили район Новый в Часовом Яре.

