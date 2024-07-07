07 июля, 14:06Политика
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Чигари ДНР
Фото: Министерство обороны РФ
Российская армия освободила населенный пункт Чигари в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
При этом, как сообщает ведомство, подразделению группировки войск "Центр", которое находится на этом участке, удалось улучшить тактическое положение. Также это формирование нанесло поражение украинским подразделениям. Речь идет о 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, а также 59-й мотопехотной бригадах ВСУ.
Противник, по информации министерства, потерял около 340 бойцов, несколько единиц техники, гаубиц и бронемашин.
Недавно российская армия освободила район Новый населенного пункта Часов Яр в ДНР. До этого ВС РФ заняли село Степовая Новоселовки в Харьковской области и населенный пункт Новопокровское в ДНР. Они также улучшили тактическое положение.
При этом британский аналитик Александр Меркурис отметил, что потеря микрорайона Канала Часова Яра стала крупным поражением для ВСУ. Он сравнил это с потерей Авдеевки и Очеретино. Эксперт также указал на стремительное продвижение ВС РФ, из-за которого украинские военные могут полностью потерять ДНР.
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