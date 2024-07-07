Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Чигари ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Российская армия освободила населенный пункт Чигари в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

При этом, как сообщает ведомство, подразделению группировки войск "Центр", которое находится на этом участке, удалось улучшить тактическое положение. Также это формирование нанесло поражение украинским подразделениям. Речь идет о 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, а также 59-й мотопехотной бригадах ВСУ.

Противник, по информации министерства, потерял около 340 бойцов, несколько единиц техники, гаубиц и бронемашин.

Недавно российская армия освободила район Новый населенного пункта Часов Яр в ДНР. До этого ВС РФ заняли село Степовая Новоселовки в Харьковской области и населенный пункт Новопокровское в ДНР. Они также улучшили тактическое положение.

При этом британский аналитик Александр Меркурис отметил, что потеря микрорайона Канала Часова Яра стала крупным поражением для ВСУ. Он сравнил это с потерей Авдеевки и Очеретино. Эксперт также указал на стремительное продвижение ВС РФ, из-за которого украинские военные могут полностью потерять ДНР.

