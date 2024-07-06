Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Сокол в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, освобождением занимались подразделения группировки войск "Центр". В результате активных действий они улучшили свое тактическое положение.

Ранее ВС РФ освободили район Новый населенного пункта Часов Яр в ДНР. До этого армия России освободила села Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Российские военные также улучшили свое тактическое положение.

Кроме того, потеря микрорайона Канала Часова Яра стало крупным поражением для украинской армии, указал британский аналитик Александр Меркурис. Он сравнил это событие с потерей ВСУ Авдеевки и Очеретино. Стремительное продвижение российских военных на этом направлении ведет к приближению полного освобождения ДНР, уточнил Меркурис.