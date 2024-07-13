ВС РФ ударили по эшелону с боеприпасами ВСУ в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесли ракетный удар по железнодорожному эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет Минобороны РФ.

Для атаки применялись две оперативно-тактические ракеты. В результате был поражен железнодорожный состав, который перевозил боеприпасы ВСУ. Также было уничтожено около 20 единиц техники, включая 3 БМП Marder, и до 120 украинских военных.

Ранее, по данным представителей николаевского пророссийского подполья, ВС РФ поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Сооружение располагалось в порту Черноморска в Одесской области. Здесь же украинские войска прятали ракеты. По сведениям подполья, наемники эвакуировались в сторону Румынии.

