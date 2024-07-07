США нарастили импорт беспилотников из Евросоюза в пять раз за май

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США нарастили импорт беспилотников из Евросоюза до 1,2 миллиона долларов в мае, что больше в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

"Покупки Штатами беспилотников у ЕС в мае 2024 года выросли почти в три раза к апрелю, до более чем 1,2 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом поставок за месяц с сентября 2023 года, когда дронов было импортировано почти на 2 миллиона долларов", – говорится в сообщении.

Вместе с тем по сравнению с маем прошлого года импорт увеличился с 240 тысяч долларов. Всего по итогам пяти месяцев в Штаты поступило БПЛА на 2,7 миллиона долларов.

Агентство отметило, что до июня 2022 года Вашингтон не приобретал у ЕС беспилотники.

За весь прошлый год ЕС передали США аппараты на 8,6 миллиона долларов.

Ранее в Белом доме заявили о новом пакете помощи для Киева. Помимо ракет для ПВО, туда войдут артиллерия и боеприпасы для HIMARS.

До этого главы МИД Евросоюза поддержали перечисление 2,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Киеву. Так, 1,4 миллиарда евро планировалось перечислить Украине 3 июля, еще один миллиард – до конца 2024 года.

