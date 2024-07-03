Песков заявил, что Путин круглосуточно получает доклады военных

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Владимир Путин во время специальной военной операции (СВО) круглосуточно поддерживает связь с российскими военнослужащими и получает от них доклады, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его слова стали ответом на вопрос о том, доложили ли главе государства об атаке безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на порт Новороссийска. Песков заметил, что "так ставить вопрос даже неуместно".

Режим опасности атаки безэкипажных катеров был объявлен в Новороссийске в ночь на 3 июля. Власти обратились к населению первой береговой линии с просьбой не выходить на улицу и не подходить к окнам дома.

Спустя некоторое некоторое время глава города Андрей Кравченко подтвердил, что силы Новороссийска приступили к отражению атаки безэкипажных катеров. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска. Ликвидировать их удалось за счет применения дежурных огневых средств.

