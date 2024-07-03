Дежурные средства уничтожили в Черном море два дрона, следовавших к Новороссийску

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В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ликвидировать их удалось благодаря дежурным огневым средствам.

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 10 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Московской областями.

В частности, пять БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, четыре – над Брянской областью, один – над Московской областью.