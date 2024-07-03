03 июля, 08:54Политика
Дежурные средства уничтожили в Черном море два дрона, следовавших к Новороссийску
Фото: 123RF/hydromet
В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Ликвидировать их удалось благодаря дежурным огневым средствам.
За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 10 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Московской областями.
В частности, пять БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, четыре – над Брянской областью, один – над Московской областью.
Пять человек погибли в Курской области из-за атаки украинского БПЛА