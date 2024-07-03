Средства ПВО уничтожили 10 БПЛА над Белгородской, Брянской и Московской областями

Фото: Министерство обороны РФ

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 10 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Московской областями, сообщает Минобороны РФ.

В частности, пять БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, четыре – над Брянской областью, один – над Московской областью.



Помимо этого, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью Брянская область подверглась атакам нескольких беспилотников ВСУ. Вражеские дроны были уничтожены в Трубчевском и Суражском районах региона.

После воздушных атак пострадавших и каких-либо разрушений не было. Помимо Брянской области, еще несколько беспилотников были сбиты в Крыму и Белгородской области.

