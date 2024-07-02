02 июля, 23:16Происшествия
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 22:30 по Москве.
За прошлые сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали девять мирных жителей, еще один погиб. Семи раненым оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Двое находятся в тяжелом состоянии под наблюдением медиков.
Одним из пострадавших оказался сотрудник МЧС, который наряду с другими спасателями тушил загоревшиеся после атаки БПЛА автомобили на парковке одного из торговых центров в Шебекине. В этот момент ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет на дежурный караул.
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