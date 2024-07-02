Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 22:30 по Москве.

За прошлые сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали девять мирных жителей, еще один погиб. Семи раненым оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Двое находятся в тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

Одним из пострадавших оказался сотрудник МЧС, который наряду с другими спасателями тушил загоревшиеся после атаки БПЛА автомобили на парковке одного из торговых центров в Шебекине. В этот момент ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет на дежурный караул.