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Группа высокопоставленных чиновников в Штатах и Европе, в том числе действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступили за отмену ограничений на удары украинской армии по РФ. Об этом сообщает Defense News (DN) со ссылкой на источники.

Столтенберг в преддверии встречи с министрами обороны Североатлантического альянса в июне в разговоре с журналистами отмечал, что Украина не сможет защитить свою территорию, "если она не сможет бить по России". По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право наносить удары по российским военным объектам, что обеспечивает право страны на самооборону. Киеву "должны помочь защититься", указал генсек НАТО.

Как пишет издание, снять ограничения на удары украинской армии по РФ также требуют некоторые высокопоставленные представители конгресса США. В их числе были и демократы, говорится в материале.

В беседе с DN глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас поддержал отмену ограничений в отношении ВСУ. Он считает, что сдерживание Украины, когда "Россия организует атаки со своей территории", является "нонсенсом".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Лидер Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию. В офисе Зеленского уточнили, что Киев действительно хочет мира, и для этого есть инструмент – проведен первый саммит мира и идет подготовка ко второму.