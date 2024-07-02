Reuters: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на 2,3 млрд долларов

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Соединенные Штаты Америки планируют объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи, стоимость которого составит 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Ллойда Остина.

При этом издание не уточнило, какие вооружения включат в транш помощи.

До этого в СМИ появилась информация, что Сербия с 2022 года экспортирует оружие Украине. Собеседники издания сообщали, что сумма поставок достигла около 800 миллионов евро. Эти данные подтвердил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, страна не может проводить поставки напрямую, однако их реализация возможна с помощью США, Чехии и других стран.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, которые могут быть вызваны военными поставками Украине.

