Песков заявил, что на Западе услышали сигнал Путина о готовности РФ поставлять оружие

Фото: kremlin.ru

Запад услышал сигнал Владимира Путина о готовности России поставлять оружие их противникам в ответ на поставки Украине вооружения для ударов по российской территории. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в телеграм-канале.

"Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера (5 июня 2024 года. – Прим. ред.) сделал президент", – отметил политик.

В ходе общения с главами мировых информагентств на ПМЭФ-2024 Путин сообщил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют Киеву оружие. По его словам, ответ России на поставки Украине дальнобойного оружия может быть ассиметричным.

Также зампред Совбеза Дмитрий Медведев указал, что оружие России может быть отправлено любому противнику США в качестве ответной меры на вооружение Киева. С его слов, конкретные регионы намеренно не назывались, так что ими могут быть все, кто считает Штаты своими врагами.