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06 июня, 15:34

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Трамп: заявления Киева об ударах по РФ могут привести к мировой войне

Трамп опасается мировой войны из-за заявлений Киева об ударах по РФ

Фото: depositphotos/actionsports

Заявления Украины об ударах по российским территориям могут обернуться третьей мировой войной. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью, которое политик дал Fox News.

По его словам, Владимир Путин стал говорить о применении ядерного оружия, так как Киев заявляет о нанесении ударов по российским территориям. Американский лидер Джо Байден не знает, как на это отвечать, но все это приведет к третьей мировой войне, объяснил Трамп.

Он также указал, что, в отличие от Байдена, он мог бы быстро урегулировать украинский конфликт.

Ранее президент России сказал, что боевые действия на Украине могут прекратиться через 2–3 месяца, как только Штаты перестанут поставлять в страну оружие. Кроме того, достичь соглашения между Москвой и Киевом помешало желание ряда западных стран добиться поражения России, подчеркнул Путин.

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