Путин заявил, что СВО на Украине закончится после отказа США поставлять туда оружие

Фото: министерство обороны РФ

Боевые действия на Украине могут прекратиться через 2–3 месяца, как только США перестанут поставлять туда оружие. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

С подобным заявлением Путин обратился к представителю американских СМИ. Президент напомнил, что в ответном письме лидеру США Джо Байдену также сообщал об идее отказаться от поставок оружия Украине.

Между тем президент РФ отметил, что договоренности в Стамбуле по мирному урегулированию украинского конфликта устраивали и Москву, и Киев.

"Если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из большого соглашения поставил свою подпись, я думаю, что это свидетельствовало о том, что это устраивало в целом украинскую сторону. А если мы это приняли, значит, это в целом устраивало и Россию", – пояснил он.

Достичь мирного соглашения между РФ и Украиной, по словам Путина, помешало желание ряда стран добиться поражения России. На пути двух стран к миру встал Запад. Если бы не он, РФ и Украина заключили бы мирное соглашение в 2022 году, уверен президент.

Ранее Путин заявил, что безвозвратные потери Украины в пять раз превышают российские. При этом безвозвратные потери РФ в разы меньше, чем у противника. По словам президента РФ, мобилизация на Украине идет только на восполнение потерь.

