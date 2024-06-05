Путин допустил изменение политики США по РФ и Украине после выборов

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Политика США по отношению к России и Украине может измениться, если новая администрация, которая получит власть после выборов, направит свою работу на укрепление Штатов изнутри. Об этом заявил Владимир Путин в рамках встречи с главами мировых информационных агентств, которая проходит на ПМЭФ-2024.

Он заявил, что Украина не интересует власти США, та к как для них имеет значимость лишь собственное величие и лидерство.

По словам главы государства, американские политики ведут борьбу не за Украину и украинский народ, а за собственные интересы. При этом в Штатах боятся допустить победу России, поскольку полагают, что такое развитие событий нанесет ущерб лидерству Америки. Именно в этом заключается весь смысл действий американской стороны, подчеркнул Путин.

По мнению главы государства, ситуация может измениться, если новая администрация США, которая получит власть после выборов, выберет другой вектор целеполагания и направит свою работу на укрепление Штатов изнутри, а также развитие экономики и финансов, выстраивание более уважительных отношений с другими государствами.

"Это зависит, на мой взгляд, от настроения общества. Настроение общества все-таки в известной степени в эту сторону сдвигается. И если будущая администрация поймает этот ветер в свои паруса, то тогда изменить возможно", – ответил Путин на вопрос о вероятности изменений в поддержке Вашингтоном Украины в конфликте с Россией при условии избрания Дональда Трампа главой государства.

В случае, если после выборов власти США сосредоточатся на национальных интересах, могут произойти изменения во внешней политике и в отношении России, счел Путин. Глава государства также подчеркнул, что стремление занять позицию лидера глобального либерализма ведет к разрушению США изнутри.

Ранее сообщалось, что Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа в шпионаже для России. Он подчеркнул, что для Москвы, как и для всего мира, очевидно, что бывшего американского лидера преследуют по политическим мотивам. Глава государства особо отметил, что РФ никогда не вмешивалась во внутреннюю политику США и не делает этого сейчас.

