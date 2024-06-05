Путин: США заменят Зеленского после весны 2025 года

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США продолжат терпеть Владимира Зеленского до весны 2025 года, а после этого его заменят. Такой прогноз дал Владимир Путин в рамках встречи с главами международных информагентств на ПМЭФ-2024.

Российский президент также отметил, что у Запада уже есть несколько кандидатур на пост украинского лидера.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что администрация США вынудит Зеленского понизить возрастной порог мобилизации.

"Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто", – заявил Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства заявил, что трагические события на Украине начались с госпереворота и Россия в этом не виновата. Он также отметил, что после 2014 года РФ неоднократно пыталась найти путь мирного урегулирования украинского конфликта и приложила для этого все усилия.

