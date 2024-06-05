Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота

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Трагические события на Украине начались с госпереворота и Россия в этом не виновата, заявил Владимир Путин. Глава государства высказался об этом в рамках встречи с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

"Вот где начало войны. <...> Ну разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет", – подчеркнул российский президент, отметив, что ни в Европе, ни на Западе не хотят вспоминать об этом.

Российский лидер также отметил, что после 2014 года РФ неоднократно предпринимала попытки мирно урегулировать украинский конфликт и приложила для этого все усилия. При этом Россию на протяжении восьми лет "водили за нос" с Минскими соглашениями, подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства обратил внимание, что РФ имела право на признание независимости ДНР и ЛНР. Он напомнил, что, в соответствии с решением Международного суда ООН, если какая-либо территория принимает решение о собственной независимости, она освобождается от обязанности обращаться в столицу страны, к которой до этого относилась, за получением разрешения на реализацию данного права.



Ранее сообщалось, что Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, тем более главам других государств. Он отметил, что любые угрозы свидетельствуют о плохом тоне. Так он ответил на вопрос журналистов, угрожала или предостерегала ли Россия канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда тот принял решение поставлять Украине вооружение.

