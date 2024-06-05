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05 июня, 20:39

Политика

Путин назвал чушью и бредом обвинения Трампа в шпионаже для России

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа в шпионаже в пользу России являются чушью и бредом. Об этом Владимир Путин заявил в рамках встречи с главами мировых информагентств на ПМЭФ-2024.

Президент отметил, что подобные высказывания о бывшем американском лидере являются следствием внутриполитической борьбы в Штатах. Он подчеркнул, что для России, как и для всего мира, очевидно, что Трампа преследуют по политическим мотивам.

"Преследование Трампа в США сжигает мнимое лидерство этой страны среди демократий", – заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутреннюю политику США и не делает этого в настоящее время.

По его словам, по большому счету для РФ не имеет значения, кто именно станет следующим американским президентом. Путин отметил, что Москва будет работать с любым главой государства, которого изберет народ США.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что политика Штатов в отношении России не изменится после выборов, которые состоятся в Америке в ноябре.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в отношении Дональда Трампа представляются попытками действующих властей США устранить своих политических соперников любыми методами. По его словам, весь мир может увидеть это невооруженным взглядом.

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по всем 34 обвинениям в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Вынесение приговора состоится 11 июля, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных ему обвинений составляет 136 лет лишения свободы.

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