Путин: Россия никому не угрожает

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Россия никому не угрожает, тем более главам других государств. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос, угрожала или предостерегала ли Россия канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда тот принял решение поставлять Украине вооружение.

По словам президента, угрозы являются моветоном и нехорошим тоном. Он также указал на наличие собственной позиции у РФ по тем или иным вопросам.

Между тем обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа в шпионаже в пользу РФ Путин назвал полной чушью и бредом.

"Это просто как элемент внутриполитической борьбы в отношениях между демократами и республиканцами. Нелепые обвинения в сторону Трампа мы и всегда воспринимали как элемент внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах", – сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения против Трампа представляются попытками действующих американских властей устранить своих политических соперников любыми методами. Представитель Кремля также отметил, что Москва старается избегать заявлений по поводу судебных решений в третьих странах, в том числе в ситуации с Трампом.

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по всем 34 обвинениям в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Вынесение приговора состоится 11 июля, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных ему обвинений составляет 136 лет лишения свободы.

